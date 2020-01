Milan, viva l’ipotesi scambio Under-Suso con la Roma: le ultime

Milan, viva l’ipotesi scambio Under-Suso

MILANO – Cengiz Under e Jesus Suso potrebbero scambiarsi di maglia in questa sessione di mercato: Milan e Roma stanno continuando a trattare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, lo spagnolo è finito ai margini del progetto rossonero, sia a causa del passaggio al 4-4-2 (con la conseguente esplosione di Samu Castillejo) che del rapporto non più idilliaco con i tifosi milanisti; anche il turco non è più centrale nello schieramento di Fonseca, anche se l’infortunio di Zaniolo ne aprirà le porte del campo, nonostante l’arrivo in giallorosso di Politano.

IPOTESI SCAMBIO – Per questo i due club starebbero pensando ad uno scambio di prestiti tra lo spagnolo e il turco. Nei prossimi giorni, questa ipotesi di mercato potrebbe tornare ad essere calda. L'attaccante esterno giallorosso ha grande voglia di riscatto e con i suoi 22 anni metterebbe d'accordo area tecnica e proprietà rossonera in un colpo solo.