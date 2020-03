Milan, via Ibra? Spunta la tentazione Milik

Milan, senza Ibrahimovic si punterebbe su Milik

MILANO – Dopo il licenziamento di Zvonimir Boban e il possibile addio di Paolo Maldini a fine stagione potrebbe consumarsi anche il definitivo saluto di Zlatan Ibrahimovic alla maglia del Milan; lo svedese, infatti, potrebbe decidere di non prolungare il suo contratto con il club rossonero in scadenza a giugno.

TENTAZIONE MILIK – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dunque, la dirigenza milanista starebbe già sondando piste alternative. Tra queste è spuntata la tentazione Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Napoli in scadenza con i partenopei nel 2021. Le ultime indiscrezioni, infatti, danno il club di De Laurentiis in pressing su Luka Jovic del Real Madrid, profilo che, ovviamente, toglierebbe spazio all’ex attaccante dell’Ajax, già da dividere, tra l’altro, con il nuovo acquisto (già ufficiale) di Petagna.

DESTINAZIONE GRADITA – Il Milan potrebbe assicurare a Milik una maglia da titolare, cosa che il Napoli non può fare e dunque quella milanista potrebbe certamente essere una destinazione gradita al polacco. Il Napoli spara alto: servono almeno 40-50 milioni di euro per strapparlo all’ombra del Vesuvio. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live