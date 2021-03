Milan, verso il Manchester Utd: Pioli con gli stessi di Verona

MILANO – La probabile formazione rossonera in vista di Manchester United-Milan, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League ed in programma oggi alle 18:55 all’Old Trafford. La gara sarà diretta dal signor Slavko Vincic dalla Slovenia, coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, il quarto uomo sarà Matej Juc. Al VAR il tedesco Bastian Dankert, assistente VAR lo sloveno Jure Praprotnik.

Scordiamoci gli sperati recuperi. All’Old Trafford, infatti, Stefano Pioli dovrà per forza di cose schierare la stessa formazione che tanto bene ha fatto al “Bentegodi” di Verona; restano, dunque, indisponibili Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, Rebic e Mandzukic, ai quali si è aggiunto il problemino di Romagnoli.

Come già anticipato, dunque, l’11 titolare di stasera sarà lo stesso di quello di domenica schierato con il consueto 4-2-3-1. Gigio Donnarumma, ovviamente, in porta. In difesa: a destra Calabria, a sinistra l’ex Diogo Dalot, al centro la coppia Kjaer-Tomori. A centrocampo confermata la mediana formata da Kessie e Meite, con Tonali che, sebbene sia l’unico recuperato, si accomoderà in panchina. Davanti impossibile non schierare Rafael Leao, dato che è l’unica punta a disposizione, supportato sulla trequarti da Saelemaekers a destra, Brahim Diaz a sinistra e Krunic nel ruolo di trequartista.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Meite; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leao. Allenatore: Pioli

Le parole di Pioli

“Abbiamo due scelte, o ci facciamo affogare dalle onde negative. oppure cavalcare quelle positive. Poi sarà il campo a dire se il nostro livello è sufficiente. Noi ci stiamo preparando per tornare a vincere. Lo ha detto anche Maldini qualche tempo fa. Ci vogliono un paio d’anni di presenza continua in Champions League. questo serve per arrivare a risultati importanti. Queste partite non si pensano, vanno giocate al massimo, con convinzione e rispetto. Un risultato positivo ci darebbe più slancio e più forza per la gara di ritorno. Non credo sia una finale anticipata, perché ci sono tante squadre forti. Noi ci auguriamo di vincere, ma questo passa attraverso il lavoro. Gigio è determinante in tutte le situazioni, lo conosciamo. La sua prestazioni domani sarà importante per la squadra ovviamente”.