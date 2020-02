Milan, verso il derby: Pioli lancia il 4-2-3-1 con Rebic

Milan, la formazioni per il derby

MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha studiato alcune novità per il match di questa sera contro l’Inter. Secondo quanto filtrato da Milanello, il Milan si schiererà con il 4-2-3-1: fuori Rafael Leao, con Ibrahimovic unico riferimento offensivo centrale e, alle sue spalle, Castillejo largo a destra, Calhanoglu trequartista e Rebic come esterno sinistro. In mediana torna Bennacer dopo la squalifica, dietro ci saranno Conti e Kjaer (con quest’ultimo che ha sopravanzato Musacchio) al fianco di Romagnoli. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live