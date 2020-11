Milan-Verona, Pioli: “Non siamo soddisfatti, ma abbiamo gli attributi”

Milan-Verona, parla Pioli

MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport dopo Milan-Verona: “Una reazione da grande squadra. Non siamo soddisfatti perché volevamo la vittoria, però la squadra dal punto di vista mentale ha dimostrato di essere cresciuta tanto. Venivamo da una sconfitta, la stanchezza c’è e si fa sentire, abbiamo avuto una reazione da grande squadra. Siamo andati sotto di due gol per colpa nostra senza accorgercene. Non sempre saremo così imprecisi sotto porta ma la reazione è stata da squadra matura. Non siamo superficiali, vogliamo essere dentro le nostre situazioni con determinazione”.

SULLA SQUADRA: “È inutile parlare di fatica perché abbiamo fatto uno sforzo così importante per tornare in Europa e sappiamo cosa ci aspetta. Una stagione competitiva per un club importante come il Milan, gli avversari sono forti sia in campionato che in Europa. La squadra ha dimostrato ancora una volta di avere gli attributi. Abbiamo subito poco però è chiaro che è un dato da tenere in considerazione. Giocando così tanto non possiamo lavorare su certe situazioni, è un peccato subire così tanti gol su queste situazioni. Nel corso delle partite sono molte di più le occasioni pericolose nostre”.