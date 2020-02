Milan-Verona, la moviola

MILANO – Buona direzione di gara per Chiffi in Milan-Verona. Al 13esimo è regolare il vantaggio del Verona a San Siro: Faraoni parte in posizione regolare al momento del cross di Zaccagni. Giusta, inoltre, l'espulsione al 67esimo di Amrabat per un entrata col piede a martello su Castillejo. Chiffi decide su indicazione del VAR.