Milan-Verona, Kessie: “Nuovo modulo? Pioli chiede e noi facciamo”

Milan-Verona, parla Kessie

MILANO – Franck Kessie, centrocampista rossonero, si è così espresso a MilanTV nel pre Milan-Hellas Verona: "La rosa della squadra è lunga, tutti devono essere pronti. Speriamo di fare un'ottima partita oggi. Modulo? Secondo me è uguale per me, devo adattarmi a tutti i ruoli. Il mister chiede e noi facciamo. Difficoltà di oggi? Come le altre partite, tutte sono difficili. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto nelle ultime quattro-cinque partite".