Milan-Verona, Juric: “Punto guadagnato, fino al rosso abbiamo dominato”

Milan-Verona, parla Juric

MILANO – Ivan Juric, tecnico scaligero, si è così espresso a SkySport al termine di Milan-Hellas Verona: “Abbiamo fatto molto bene sia nella prima parte del primo tempo, sia nel secondo prima dell’espulsione dove abbiamo dominato. L’espulsione ha cambiato la partita, ma complimenti ai ragazzi che hanno lottato col cuore. Alla fine un punto guadagnato”.

SUGLI OBIETTIVI: “Ci dobbiamo salvare, le cose non devono cambiare, dobbiamo affrontare ogni partita con umilità, siamo ancora lontani dall’obiettivo”.

SUL SUO FUTURO A VERONA: “Ho un’opzione. Prima ci salviamo poi si vedrà, sono concentrato sulla squadra e sulla salvezza”.

SUL MODO DI GIOCARE: “Questa è solo la seconda volta che giochiamo senza attaccante, lo faccio quando non voglio dare punti di riferimento. I tre davanti quando giocano si trovano bene, per gli altri non è facile accorciarli e sapere dove sono, quindi in qualche occasione abbiamo vantaggio”.

SUI GIOCATORI IN USCITA: “C’è stata un po’ di tensione, anche perché vanno in squadre più forti con contratti milionari. Però quello che ho potuto vedere è che sono ragazzi molto seri, molto attaccati alla squadra e non credo ci possano essere cali di attenzione e me lo stanno dimostrando”.

