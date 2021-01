Milan, un giovanissimo centrocampista nel mirino dei rossoneri

MILANO – La dirigenza del Milan è sempre al lavoro soprattutto sul fronte mercato. Per questa sessione invernale sono già arrivati a Milanello Meite, dal Torino, per il centrocampo e Mandzukic per l’attacco. Adesso manca il tassello in difesa, che sembra davvero prossimo alla chiusura, si tratta di Fikayo Tomori del Chelsea. Il giocatore arriverà in prestito oneroso, da un milione di euro, più il diritto di riscatto. In questo però non c’è ancora chiarezza sulla cifra, i Blues vorrebbero 30 milioni, il Diavolo invece vorrebbe scendere a 20. In ogni caso però il centrale è prossimo a vestire la maglia rossonera, almeno per i prossimi sei mesi.

Milan News – Marco Bosisio, nome nuove per i rossoneri sul mercato. Un rinforzo che guarda al futuro

Il Milan però non pensa soltanto all’immediato, anche se le trattative concluse puntano a cullare il sogno scudetto, il più possibile. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, secondo quanto riporta il portale Tuttob.com, avrebbero messo nel mirino Marco Bosisio, centrocampista classe 2002 di proprietà del Frosinone. Il ragazzo però non piace soltanto al Milan, anche il Cagliari è alla finestra. I rossoblù seguono la crescita del mediano, pronti ad arrivare al calciatore in estate.

La situazione prestiti, tutto sarà più chiaro a stagione finita

Attualmente il centrocampo di Stefano Pioli è completo in tutti i reparti. L’ultimo tassello è Meite, che è arrivato a Milanello, vista i tanti infortuni dell’ultimo periodo e la positività al Covid-19 di Rade Krunic. proprio il futuro del bosniaco sarà più chiaro a stagione finita, così come quello del francese ex granata che è arrivato in prestito con diritto di riscatto. Bosisio quindi è sì un investimento per il futuro in linea con il pensiero della proprietà, ma potrebbe anche ritagliarsi uno spazio in prima squadra. Tutto dipenderà dalla strategia della dirigenza.