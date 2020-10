Milan, un anno di Pioli

MILANO – Stefano Pioli compie un anno sulla panchina del Milan. L’ex tecnico di Lazio, Fiorentina e Bologna, infatti, 365 giorni fa, sedeva per la prima volta sulla panchina rossonera: ad attenderlo il Lecce di Liverani. L’esordio non fu dei migliori visto il pari per 2 a 2 contro i salentini, bravi a rimontare due volte il club rossonero. Per il Milan segnarono prima Calhanoglu, poi Piatek, mentre per i giallorossi Babacar e Calderoni.

Pioli fu chiamato dalla dirigenza di via Aldo Rossi per sostituire l’ex allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo che però non riuscì a far rivedere quanto fatto di buono con il club doriano. In 7 partite raccolse appena 3 vittorie e 4 sconfitte. Pioli, fu accolto con grande scetticismo dalla piazza, tanto che nell’ultimo anno, Elliott aveva avviato contatti per portare a Milano Ralf Rangnick ma i buoni risultati, ottenuti durante lo scorso campionato gli hanno fatto meritare a pieno titolo la panchina rossonera. E ora il Milan si gode il tecnico emiliano dall’alto della classifica della Serie A.