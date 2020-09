Milan, vittoria nell’ultima amichevole pre-stagione: 3-1 al Brescia

Milan, 3-1 al Brescia in amichevole

MILANO – (fonte: acmilan.com) Era la quarta e ultima amichevole del pre-campionato. Erano soprattutto le prove generali verso la prima gara ufficiale della nuova stagione. A Milanello è cambiato l’avversario, il Brescia, ma non il verdetto finale: vincono i rossoneri, finora protagonisti di un percorso netto in questa estate, bravi a imporsi 3-1 grazie ai gol di Kessie, Colombo e Castillejo. La squadra di Mister Pioli, in campo con il classico 4-2-3-1, sotto gli occhi della dirigenza, ha aggiunto condizione e convinzione alla propria preparazione, affrontando l’impegno con serietà e brillantezza. Buona la prestazione, importante aver segnato tanto; forse, come unica nota negativa, non essere riusciti a mantenere la porta inviolata. Da sottolineare, in particolare, i numeri aggiornati di Colombo e Castillejo, attualmente i miglior marcatori milanisti a quota tre. E poi un’altra grande prova di Davide Calabria, come gli esordi di Sandro Tonali e Ciprian Tătărușanu. Un ottimo biglietto da visita verso l’esordio in Europa League, appuntamento imminente e già decisivo: giovedì 17 settembre, alle 20.00, il Milan sarà di scena a Dublino, a domicilio dello Shamrock Rovers, per giocarsi la qualificazione diretta al terzo turno preliminare di coppa.