News Milan \ C’è l’ok di tutti, bisogna solo firmare: le cifre

Questa settimana che anticipa l'apertura ufficiale del calciomercato estivo potrebbe essere già importantissima per diverse operazioni in entrata. L'inizio anticipato del campionato, per via del Mondiale, invita i club a muoversi con largo anticipo per provare a garantire ai propri tecnici una rosa quasi al completo già dal ritiro. Il Milan sta lavorando per ottenere firme importanti già nei prossimi giorni.