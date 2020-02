Milan-Torino, le statistiche e le curiosità del match di San Siro

Milan-Torino, le statistiche

MILANO – (fonte: acmilan.com) Il Milan torna al successo in campionato dopo due partite senza i tre punti, sale al sesto posto della classifica alla pari di Hellas Verona e Parma, grazie al quinto gol in Serie A di Ante Rebić. Di seguito, nel dettaglio, le statistiche maturate dal posticipo della 24° giornata di Serie A.

1- Il Milan ritrova la vittoria contro il Torino in Serie A, mancava dall’agosto 2016.

2- Il Milan è rimasto imbattuto per nove gare interne di fila in tutte le competizioni per la prima volta dal gennaio 2017, e anche in quel caso la nona partita fu contro il Torino.

3- Il Milan è rimasto imbattuto per sei partite interne di Serie A per la prima volta da ottobre 2018.

4- Considerando tutte le competizioni, il Milan ha trovato il gol per nove partite di fila, record per i rossoneri dall’ottobre 2018 (11).

5- Ante Rebić ha realizzato il 50% dei gol del Milan in Serie A nel 2020 (5/10).

6- Ante Rebić ha preso parte a sette gol degli ultimi 13 gol del Milan in tutte le competizioni, dopo non aver messo lo zampino in alcuno dei precedenti 21 stagionali dei rossoneri.

7- Ante Rebić ha segnato cinque gol nelle ultime cinque presenze di Serie A, dopo aver realizzato solo due reti nelle precedenti 26 gare giocate nella competizione.

