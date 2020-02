Milan-Torino, la moviola: proteste sul goal di Rebic

Milan-Torino, la moviola

MILANO – Buona direzione da parte di Michel Fabbri di Ravenna. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, giusto non fischiare il presunto fallo di Castillejo su Berenguer prima del gol di Rebic: il calciatore granata è già in caduta e la palla ormai persa. Severe le ammonizioni di Bennacer e Rincon. Giusto non concedere il rigore su Kessie a fine gara: Lukic prende il pallone e l’ivoriano non protesta nemmeno. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live