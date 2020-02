Milan-Torino, il migliore in campo: muro Romagnoli

Milan-Torino, il migliore in campo è Romagnoli

MILANO – Il migliore in campo di Milan-Torino fra i rossoneri è Alessio Romagnoli. Il capitano ha giocato una gara sontuosa, annullando per tutto l’arco del match il compagno in azzurro Andrea Belotti; interventi sempre precisi e decisi, i quali hanno rassicurato anche l’esordiente compagno di reparto Gabbia. Se Romagnoli vuole andare all’Europeo, deve giocare sempre così. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live