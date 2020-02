Milan, tempo e fiducia all’altalenante Rafael Leao

Milan, il punto su Rafael Leao

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione legata a Rafael Leao non preoccupa eccessivamente. Il portoghese, arrivato in estate dal Lille per 35 milioni di euro, ha giocato zero minuti nel derby, 2 con il Torino e nessuno sabato scorso contro la Fiorentina; a gennaio, invece, aveva disputato 5 partite, tre da titolare, firmando un gol e un assist: 316 minuti totalizzati in campo contro i 102 di febbraio, compresi i 90 contro il Verona grazie all’indisponibilità di Ibrahimovic. Al classe 1999, comunque, verrà dato tempo e fiducia: egli unisce gioventù e talento e deve essere tatticamente sistemato. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live