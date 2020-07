Szoboszlai al Milan, le ultime

MILANO – Per quanto riguarda il centrocampo del Milan, occhio a Szoboszlai, il quale continua a inondare di like le notizie social sulle vittorie della squadra di Pioli: tanti indizi fanno una prova? Da considerare, inoltre, che il classe 2000 del Salisburgo ha come mentore lo stesso Rangnick.

