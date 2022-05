News Milan – Suggestione da paura, CorSport: “Vuole tornare a tutti i costi”

1 di 2

Il Milan pensa al ritorno in Italia di Lukaku

Non accenna a scemare l'entusiasmo per la vittoria del 19° scudetto della storia del Milan. C'è ancora chi è incredulo e chi si avventura in voli pindarici: "E ora vinciamo la Champions".

Non che la dirigenza non culli il medesimo sogno, ma ci vorrà tempo per giungere a traguardi di quella portata. Ma d'altronde sognare non costa nulla. I presupposti per costruire una squadra che possa ben figurare nella massima competizione europea ci sono, eccome!

Nessun ingrediente segretissimo per alzare ulteriormente l'asticella, servono investimenti intelligenti e in alcuni casi anche pesanti economicamente se si vuole mettere paura a colossi europei come Liverpool, Real e City. In particolare il reparto avanzato ha bisogno di bocche da fuoco di prima grandezza e la notizia rivelataci dal Corriere dello Sport fa capire che tipo di ambizioni culli la dirigenza rossonera<<<