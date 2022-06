News Milan – Cambiano ufficialmente le strategie: all-in sul top player

La scelta di Botman di accettare il Newcastle ha decisamente cambiato i piani del Milan. Il difensore olandese lunedì volerà in Inghilterra per firmare con i Magpies.

E' normale che questa notizia conduca a delle serie considerazioni la dirigenza meneghina. Per portare a Milanello il centrale del Lille, il Diavolo era disposto a spendere oltre 30 milioni, cifra che ora tornerà a disposizione per altri colpi. Il Corriere dello Sport sostiene (ma lo sapevamo un po' tutti) che a questo punto non si compirà il grande investimento nel reparto arretrato, dove ci sono già calciatori giovani, fortissimi e affidabili. Ma si punterà con maggiore decisione a rinforzare l'attacco. Ecco come intende muoversi la Prima Squadra di Milano in tal senso<<<