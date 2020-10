Milan-Sparta Praga, la moviola: Ozkahya senza sbavature

Milan-Sparta Praga, la moviola

MILANO – La moviola di Milan-Sparta Praga, diretta dall’arbitro turco Ozkahya e valida per la seconda giornata dei gironi di Europa League, comprende solamente l’episodio del rigore in favore dei rossoneri: il penalty c’è tutto, perché Lischka prende in pieno Ibrahimovic senza possibilità di toccare il pallone.

Lo svedese, poi, calcerà il rigore sulla traversa.