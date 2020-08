Milan, sopresa sul mercato: trattativa avanzata per Omar Alderete

MILANO – Secondo quanto riportato dal portale paraguayano Versus, Omar Alderete, difensore centrale mancino classe 1996 del Basilea, sarebbe in trattativa avanzata per trasferirsi al Milan. I rossoneri infatti stanno provando a piazzare il giovane colpo per sopperire ad una partenza quasi certa nel reparto difensivo. Si parla infatti di un addio di almeno uno fra Duarte e Musacchio, oltre alla non ancora sicura permanenza di Matteo Gabbia. Queste le parole dell’agente di Alderete, Augusto Paraja a Radio Universo 970: “Omar ha una grande opportunità, ne stiamo parlando”.

