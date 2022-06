News Milan / L’annuncio in diretta mette paura ai tifosi: è davvero così?

Il Diavolo ripartirà da Maldini e Massara che cercheranno di rendere competitiva la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Tanti i nodi da sciogliere tra le entrate e le uscite. C'è chi non ha convinto e andrà via e chi è pronto a legare il suo destino ai rossoneri, come per esempio Divock Origi .