Milan, si tratta con il Chelsea per il ritorno di Bakayoko

Milan, accordo con Bakayoko

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe trovato l’accordo con Tiemouè Bakayoko; l’ivoriano, poiché gradirebbe parecchio il ritorno a Milanello dopo un’annata poco eccitante a Montecarlo, è disposto a ridursi lo stipendio, passando dai circa 6 milioni versati dai Blues ai 3 più bonus che offrirebbe il club rossonero. Per il ritorno del centrocampista a Milano, dunque, il Chelsea dovrebbe mettere in cassa almeno 15 milioni, ma è probabile che la richiesta si alzi a 20: ci sarà da battagliare all’interno di quella forbice, facendo ovviamente anche leva sulla volontà del giocatore e sulla necessità del Milan di mettere in rosa qualche punto fermo per la prossima stagione. Ma attenzione perché poco fa è arrivata anche un’altra pesantissima novità di mercato in casa rossonera. Nuova offerta in arrivo: l’annuncio fa tremare i tifosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

