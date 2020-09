Milan, si lavora per far arrivare subito Hauge in Italia

Milan, si lavora per far arrivare subito Hauge

MILANO – Nella serata di ieri è stato raggiunto l’accordo tra la dirigenza rossonera e il Bodo/Glimt per l’attaccante norvegese classe 1999: Jans Petter Hauge sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Presto, per l’appunto: il club di via Aldo Rossi sta lavorando per far arrivare il prima possibile il calciatore in Italia, in modo da fargli svolgere il prima possibile le visite mediche mettendo già l’esterno a disposizione di Pioli.