MILANO – Il Milan sta lavorando per rinnovare il contratto di Franck Kessié, oltre a quelli Donnarumma e Calhanoglu. Al momento sono solo contatti, ma la dirigenza vuole mettere le basi per non arrivare al 2022 senza un accordo tra le parti. La volontà dell’entourage dell’ivoriano è quella di restare in rossonero e il Milan è pronto a soddisfarlo fino al 2024.