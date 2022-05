News Milan / Annuncio col botto: “Accordo, 4 anni di contratto”

Rush finale del campionato di Serie A ricco di emozioni sia per la lotta scudetto che per quella alle posizioni europee. Senza dimenticare un'avvicentissima corsa salvezza, ravvivata dalla sorprendente Salernitana.

Il Milan guarda tutti dall'alto in basso, possono bastare 7 punti in tre gare per cucirsi matematicamente il tricolore sul petto.