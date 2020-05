Milan, sarà addio anche con Ibrahimovic?

Milan, quale futuro per Ibrahimovic?

MILANO – Dopo la lite a distanza – più che annunciata – tra Maldini e Rangnick, la settimana del Milan viene annebbiata da un’ennesima questione interna da risolvere. Protagonista, questa volta, è Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro è comunque al centro del dibattito da diverse settimane.

SUI SOCIAL – “È stato bello vedere The Last Dance. Ora sapete com’è giocare con un vincente, che vi piaccia o meno. Se non vi piace, non mettetevi in gioco”. Il post su Instagram dello svedese sembra non lasciare spazio a grosse interpretazioni: il destinatario è la società rossonera. Dopo l’addio di Boban e quello possibile di Maldini, infatti, il Milan potrebbe salutare a fine stagione anche lo stesso Ibrahimovic per far spazio a Ralf Rangnick, uomo dai pieni poteri e con una chiara idea tecnica in testa: via i “grandi capi” del gruppo milanista per far spazio a giovani leve.

FUTURO LONTANO – Gli addii di tre bandiere rossonere, tre vincenti sul campo e nell’anima, sembrano essere l’unica opzione possibile in casa Milan. Zlatan non ha ancora parlato con l’ad Ivan Gazidis del suo contratto in scadenza a giugno, ma appare molto complicato che il dirigente sudafricano riesca nell’impresa di convincere lo svedese a restare. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live