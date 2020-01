Milan, Roma e Valencia in contatto per Suso: c’è l’offerta?

Milan, le ultime su Suso

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe già avanzato una proposta al Milan, ma il club rossonero ha risposto di no, dicendo di prendere in considerazione solo uno scambio alla pari con Under, nonostante i giallorossi valutino di più il cartellino del giocatore turco. Sull’attaccante spagnolo, inoltre, ci sarebbe l’interesse del Valencia: pronti 25 milioni di euro, ma la rivelazione dalla Spagna non ha finora trovato conferme. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live