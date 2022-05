News Milan – Maldini senza limiti, investimento da 50 milioni

Il Milan è impegnato su due fronti. Se da un lato tutte le energie della squadra sono focalizzate nella conquista dello scudetto, dall'altro la dirigenza rossonera continua a lavorare per la prossima stagione. Investcorp freme per rilevare la società di Via Aldo Rossi. Il fondo bahreinita non ha mai nascosto l'intento di voler regalare al Diavolo una dimensione ancora più competitiva per il futuro.