Milan, Rangnick deve liberarsi dalla Red Bull: le ultime notizie

Milan, le ultime su Rangnick

MILANO – Anche se non sembrano esserci più dubbi sull’arrivo di Ralf Rangnick al Milan nella prossima stagione nei ruoli di allenatore e direttore sportivo, è necessario limare ancora qualche dinamica contrattuale. Come riportato da SkySport, infatti, la Red Bull pretenderebbe un indennizzo economico/penale per liberare il manager tedesco e sembra che la richiesta iniziale sia di 7/8 milioni di euro.

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, precisa inoltre che Rangnick sarebbe comunque molto vicino alla separazione dai suoi attuali datori di lavoro; il dialogo tra il tedesco e la Red Bull prosegue senza grossi problemi e nei prossimi giorni verranno definiti i termini della risoluzione contrattuale, prima di firmare il nuovo accordo con il Milan sulla base di un progetto triennale che prevede investimenti sul prossimo mercato di almeno 75 milioni di euro più la metà degli incassi delle cessioni. Tutto lascia pensare che la prossima settimana possa essere quella giusta per chiudere definitivamente questa vicenda. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live