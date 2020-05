Milan, Rangnick allontana Maldini: l’addio è molto probabile

Milan, Maldini e Rangnick incompatibili

MILANO – “Non è un profilo da Milan”: febbraio Paolo Maldini aveva sentenziato così sulle voci di un possibile approdo di Ralf Rangnick in rossonero, appoggiando di fatto il ribelle collega Boban. “Ci sono stati contatti, l’avventura mi piace”: queste le recenti dichiarazioni del manager tedesco, sempre più vicino alla panchina del Milan per la prossima stagione. I due, però, sembrerebbero alquanto incompatibili.

I MOTIVI – Da un lato, come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è la necessità dell’attuale direttore tecnico di non rivestire un ruolo di secondo piano nella nuova dirigenza rossonera, eventualità che si verificherebbe in caso di arrivo di Rangnick, abituato ai “pieni poteri” e a lavorare unicamente a modo suo. Maldini, in questo periodo, sta facendo da mediatore tra squadra e società per la delicata questione del taglio stipendi, ma, secondo alcune indiscrezioni, diverse pratiche, soprattutto di mercato, starebbero passando prima dalla scrivania di Geoffrey Moncada, attuale responsabile dell’area scout.

CONDIZIONALE D’OBBLIGO – Sembrerebbero incompatibili. Sembrerebbero. Il condizionale resta d’obbligo, perché Maldini e il Milan sono una cosa sola e perché un progetto ambizioso, con lo stesso Rangnick al comando, potrebbe convincere anche lo stesso ex capitano. Inoltre, Rangnick, ad oggi, non ha firmato alcun contratto con il Milan. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live