Milan, proseguono gli allenamenti: il video della prima sessione

Milan, ricominciati gli allenamenti

MILANO – A Milanello sono ricominciate ieri le sessioni di allenamento individuale dopo la sospensione per l’emergenza da coronavirus. Ad allenarsi subito un sorridente Gigio Donnarumma, non infastidito dalle voci di mercato ma voglioso di ricominciare a stupire tra i pali rossoneri; con lui, in orari diversi, anche Krunic, Bonaventura, Gabbia e Theo Hernandez, Laxalt, Kjaer, Leao, Calhanoglu, Musacchio e Brescianini. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live