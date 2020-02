Milan, pronti i rinnovi per Ibrahimovic e Kjaer: il punto

Milan, pronti i rinnovi per Ibrahimovic e Kjaer

MILANO – Il futuro parte dal presente. Questo Milan, nonostante alcuni prevedibili alti e bassi, sta acquisendo certezze importanti; tra queste vi sono certamente Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, arrivati, durante il mercato di gennaio, per fornire esperienza e leadership ad un gruppo carente in età e in personalità.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Maldini e Boban potrebbero sottoporre al più presto il rinnovo di contratto (attualmente in scadenza a giugno) ad Ibrahimovic per un altro anno, addirittura prima della fine della stagione e a prescindere dalla qualificazione all'Europa del club rossonero. La stessa cosa potrebbe avvenire anche con Kjaer, il cui prestito di sei mesi potrebbe essere rinnovato.