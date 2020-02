Milan, problema tattico per Paquetà? Nì, serve reazione d’orgoglio

Milan, il punto su Paquetà

MILANO – Chi ha più fretta di dimostrare la bontà dell'investimento effettuato nel gennaio 2019 (38 milioni di euro circa al Flamengo) è Lucas Paquetà. Il brasiliano, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha giocato solo una gara da titolare nel 2020 (quella contro il Torino) e nelle altre gare ha disputato pochissimi minuti, arrivando addirittura vicinissimo alla cessione durante il mercato di gennaio. Nel 4-2-3-1 l'unica posizione adatta a lui sembrerebbe quella di trequartista, ma il 39 rossonero ha sprecato l'occasione da titolare avuta due settimane fa in quel ruolo, nel quale gli viene sistematicamente preferito Calhanoglu. Più che una soluzione tattica, dunque, da Paquetà si attende una reazione d'orgoglio.