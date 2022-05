News Milan / Sarà la prima mossa dei rossoneri e quei 70 milioni…

Mancano poche gare al termine del campionato e il Milan vede ancora tutti dall'alto in basso. Il sogno scudetto si è ormai tramutato in un obiettivo alla portata degli uomini di Stefano Pioli. Le energie mentali faranno la differenza da qui alla fine e la concentrazione è ai massimi livelli. Maldini e Massara hanno seminato nelle passate stagioni e vogliono raccogliere da subito i frutti del loro lavoro. Le strategie finora attuate si sono rivelate vincenti, a prescindere dal risultato, e sarà fondamentale continuare su questa strada.

Per questo motivo il Milan è già al lavoro per programmare il futuro del club. L'arrivo di Investcorp apre a nuovi scenari che possono rendere il Diavolo ancora più competitivo nelle prossime stagioni. Le questioni in ballo tra mercato in entrata, in uscita e la situazione da definire sul futuro di alcuni calciatori rappresenta una priorità.