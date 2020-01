MIlan, preso Kjaer dal Siviglia: i dettagli dell’operazione

MIlan, preso Kjaer

MILANO – Dopo la partenza di Mattia Caldara, tornato all'Atalanta in prestito per diciotto mesi, il club rossonero lo sostituirà con l'acquisto di Simon Kjaer, difensore centrale danese classe 1989; Milan e Siviglia hanno trovato l'intesa per un prestito gratuito con diritto di riscatto. Kjaer ha un contratto in scadenza con gli andalusi al 30 giugno 2021. Un profilo di esperienza per il Milan, considerando le 89 presenza già accumulate in Serie A tra Palermo, Roma e Atalanta.