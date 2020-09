Milan, presentata la maglia da trasferta: le foto e la spiegazione

Milan, presentata la maglia da trasferta:

MILANO – (fonte: acmilan.com) PUMA e AC Milan hanno svelato oggi il nuovo Away kit che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili per la stagione 2020/21. La fonte d’ispirazione, in linea con il tema degli altri kit creati da PUMA, è il famoso museo milanese MUDEC – Museo delle Culture.

Milano è una città ricca di cultura e storia; è una città glamour e creativa, sede di alcune delle architetture più incredibili al mondo. Per celebrare l’essenza e questo patrimonio della città, il nuovo Away kit omaggia il MUDEC integrando nella maglia bianca il famoso pattern architettonico del museo.

Il MUDEC è un museo e un centro espositivo dedicato alla ricerca e comprensione delle culture del mondo. Il museo ospita incredibili opere e manufatti provenienti da tutto il mondo, fornendo una rappresentazione delle diverse culture di ogni continente.

Anna Maria Montaldo, Direttrice Area Polo Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Milano, ha dichiarato: “Il MUDEC è nato con l’intento di dare voce, attraverso l’esposizione di opere provenienti da ogni parte del mondo, alle diverse culture venute a contatto nel tempo con Milano e i milanesi. E’ per noi motivo d’orgoglio che il museo sia stato individuato e selezionato da PUMA e dal Milan, non solo come icona moderna della Città in trasformazione, ma anche e soprattutto come riferimento per la costante ricerca e attenzione verso il multiculturalismo e la promozione delle diversità come valori fondanti del vivere contemporaneo”.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “In tutta la storia del Milan la nostra seconda maglia è sempre stata legata a partite e momenti rimasti impressi nella memoria. Questa maglia riesce a mantenere la tradizione e l’orgoglio del nostro Club e dei suoi tifosi, combinandoli attraverso il connubio di cultura, passione e design che rende così speciale la città di Milano”.

“Milano ha sempre attratto tante culture differenti ed è diventata la città più internazionale d’Italia. Per l’Away kit del Milan volevamo celebrare tutte queste esperienze che la rendono così unica. Il MUDEC – Museo delle Culture racconta i patrimoni artistici internazionali e questo lo rende una grande fonte di ispirazione. Abbiamo utilizzato il design iconico di questo museo per celebrare le diverse culture di tutto il mondo”, ha affermato David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport di PUMA.

La nuova maglia è dotata della tecnologia di termoregolazione di PUMA che fornisce un sistema di gestione dell’umidità migliorato per mantenere la temperatura corporea a un livello ottimale. Combinata con perforazioni tagliate al laser sul davanti e jacquard ingegnerizzato sul retro, la maglia offre le ultime novità in termini di vestibilità per prestazioni ottimali.

Il nuovo Away kit dell’AC Milan sarà disponibile dal 12 settembre online sul sito PUMA.com, nei PUMA Store, negli store ufficiali AC Milan, store.milan.com e in selezionati retailer in tutto il mondo.