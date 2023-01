Milan, pista Ziyech. Tutto dipende da Zaniolo: intrigo di mercato

Roma su Ziyech ma se Zaniolo diventerà un giocatore del Milan. Il marocchino in realtà è un vecchio pallino dei rossoneri

Il pallino Ziyech non è mai tramontato in casa Milan. E il doppio rinforzo in questo momento sarebbe ideale per i rossoneri in forte crisi. Il problema del giocatore del Chelsea (messo ai margini dai Blues) più volte accostato ai rossoneri è l'ingaggio. Il marocchino chiede sei milioni di euro a stagione e il Milan al momento non può fronteggiare a questa richiesta economica.

Problema invece opposto per l'esterno giallorosso che sarebbe anche disposto a mantenersi invariato lo stipendio pur di vestire la maglia del Milan. Il problema -come è noto ormai- resta la formula. Le prossime saranno ore decisive per capire se Zaniolo diventerà un giocatore di Stefano Pioli già dai prossimi match. La società spingerebbe per prenderlo in prestito con un diritto di riscatto fissato a meno di 20 milioni di euro.

L'ex Ajax si è messo in mostra in Qatar con la nazionale del Marocco. E non intende più essere messo da parte. Vuole riprendersi la maglia da titolare che gli spetta e fare la differenza in un top club europeo. Adesso sono diverse le pretendenti che lo starebbero seguendo. Oltre al Milan -ironia della sorte- ci sarebbe anche la Roma. Se partisse Zaniolo i giallorossi vorrebbero premere sull'acceleratore per portarlo al cospetto di Josè Mourinho. Il Chelsea avrebbe dato il nulla osta per il suo trasferimento e con il tecnico portoghese un posto da titolare è assicurato. Ma su di lui ci sarebbero anche altri due club inglesi: l'Everton (che offre 28 milioni di euro) e l'Aston Villa. Il giocatore invece gradirebbe la Serie A come meta e lasciare definitivamente l'Inghilterra. La cifra richiesta dai Blues per Ziyech ammonta a poco più di 25 milioni.