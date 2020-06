Milan, Pioli sorride con Ibra e Kjaer: le ultime di formazione pre Roma

Milan, le ultime pre Roma

MILANO – Da Milanello, precisamente dalla zona infermeria, arrivano finalmente ottime notizie. Sia Zlatan Ibrahimovic che Simon Kjaer, infatti, si sono allenati ieri in gruppo e saranno a disposizione di Stefano Pioli per il match di domani a San Siro contro la Roma.

Kjaer titolare, Ibra in panchina

“Sto bene, voglio sempre dare il massimo per tornare in condizione e farò di tutto per esserci nella prossima partita”. Il difensore danese, dunque, ha smaltito gran parte del problema muscolare accusato contro il Lecce e sarà titolare contro gli ex compagni in giallorosso al fianco di Romagnoli. Panchina per l’unico altro centrale disponibile, Matteo Gabbia.

Buone notizie arrivano anche dal fronte Zlatan. Lo svedese, come già anticipato, si è allenato ieri in gruppo mostrando poi sui social la solita poca umiltà, segno, comunque, di una ritrovata positività. Ibrahimovic dunque va verso la convocazione contro la Roma, la prima dopo un mese di cure per il problema al polpaccio. Lo svedese potrebbe essere una risorsa a gara in corso, magari nel finale contro i giallorossi se dovesse servire per gli assalti nei minuti conclusivi.

11 confermato

Alla luce di queste ultime (buone) nuove, Pioli dovrebbe confermare contro la Roma lo stesso 11 che ha cominciato la partita a Lecce lunedì scorso. Donnarumma in porta, in difesa da destra verso sinistra Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez; mediana a due con Kessie e Bennacer; trequarti a tre con Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu alle spalle di Rebic, unica punta. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live