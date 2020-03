Milan, Pioli resta

MILANO – Nonostante il presunto accordo con Ralf Rangnick, Stefano Pioli dovrebbe rimanere al Milan almeno fino a giugno. Come riporta la Rosea, Gazidis ha tutta l'intenzione di dare fiducia a Pioli, facendogli concludere la stagione per giocarsi sul campo la conferma per l'anno prossimo. Le voci su Rangnick, però, diventeranno sempre più insistenti…