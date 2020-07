Milan, Pioli saldo

MILANO – Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico emiliano, praticamente da subito, è stato rincorso dall’ombra di Rangnick, ma non ha permesso che gli saltassero i nervi: “Quello che succederà il 3 agosto non mi interessa”. Tale spirito si è riflesso sugli allenamenti e in partita, con il Milan capace di tirare fuori il meglio da sé stesso.

