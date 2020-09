Milan, Pioli eguaglia Ancelotti: 16 risultati utili consecutivi

Milan, 16 risultati utili consecutivi

MILANO – Con la vittoria per 3 a 2 a San Siro sul Bodø/Glimt, sfida valida per il terzo turno preliminare di Europa League, il Milan si è guadagnato l’accesso ai playoff della competizione, nei quali sfiderà i portoghesi del Rio Ave. Non fa sorridere solo, però, la conquista sul campo, ma anche il raggiungimento di un record importante: il Milan, infatti, è rimasto imbattuto per 16 partite di fila in tutte le competizioni (12V, 4N) per la prima volta dal novembre 2008, con Carlo Ancelotti in panchina.