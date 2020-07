Milan, Pioli con Rangnick? Le ultime notizie da La Gazzetta dello Sport

Milan, le ultime su Pioli e Rangnick

MILANO – Con delle ottime prestazioni, condite da risultati buonissimi, Stefano Pioli si è guadagnato sul campo la stima e l’affetto dei tifosi milanisti, i quali, dopo essere state scettici all’inizio, chiedono a gran voce la sua conferma nella prossima stagione.

Dal 3 agosto, però, Ralf Rangnick sarà, di fatto, operativo a via Aldo Rossi con il conseguente addio all’ex tecnico della Fiorentina; Elliott pone grande fiducia nel manager tedesco, anche se le ultime partite del Milan hanno fatto riflettere i vertici societari sul futuro della panchina rossonera. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è da escludere la possibilità che Rangnick vesta unicamente i panni di dirigente, lasciando a Pioli l’incarico in panchina: il tedesco viene infatti per fare sia l’allenatore che il responsabile dell’area sportiva. Va poi detto che nemmeno l’attuale tecnico milanista è d’accordo con la sua permanenza insieme a Rangnick, con il quale dovrebbe adattarsi ad una filosofia che non è la sua. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live