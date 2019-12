Milan, perplessità sulla tenuta di Ibra dopo due mesi di stop

Milan, perplessità su Ibrahimovic

MILANO – Come dichiarato da Maldini e Boban, Ibrahimovic non gioca dal 20 ottobre, ultima gara della MLS con i LA Galaxy. A 38 anni mantenersi in forma è più che una necessità e, se non ci sono dubbi sul fatto che Ibra abbia mantenuto al meglio il suo fisico, se ne evidenziano diversi sulla possibilità di essere da subito incisivo in un campionato difficile come la Serie A ed in una big come il Milan dopo due mesi di inattività. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live