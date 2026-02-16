Milan, Pellegatti: “Serve massima concentrazione!”

Sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulla giornata di campionato dal punto di vista rossonero, analizzando i risultati delle dirette concorrenti. Il giornalista ha voluto mettere in evidenza gli aspetti positivi e quelli meno brillanti per le ambizioni del Milan.

“Tre punti guadagnati sulla Juve, ora quinta in graduatoria, e due sia sul Napoli che sulla Roma, entrambe fermate sul pareggio”, ha esordito Pellegatti. “Dal punto di vista della corsa Champions c’è stato sicuramente un passo avanti. L’obiettivo quarto posto si avvicina”.

Tuttavia, il giornalista ha voluto raffreddare gli entusiasmi per quanto riguarda il discorso scudetto: “Se parliamo di tricolore, invece, il bilancio della giornata non è positivo. Il Diavolo non ha accorciato le distanze dall’Inter capolista, e questo è un dato di fatto”.

Un passaggio interessante dell’intervento di Pellegatti ha riguardato la scelta di non soffermarsi sugli episodi arbitrali delle altre partite. Una decisione motivata dalla linea tracciata dalla dirigenza: “Conosco bene quale sia la filosofia di Massimiliano Allegri: testa bassa e pedalare. Tutto il focus deve essere sulla sfida col Como, sul restare attaccati alla vetta occupata dall’Inter”.

Il giornalista ha poi ribadito il concetto: “La parola d’ordine è concentrazione massima. Niente distrazioni, niente polemiche su quello che succede negli altri campi. Non bisogna sprecare energie mentali, questo è il messaggio chiaro che arriva sia da Massimiliano Allegri che da Igli Tare”.

Una filosofia precisa, dunque, che punta a blindare lo spogliatoio da ogni tipo di polemica esterna. L’idea è quella di convogliare tutte le energie verso il campo, partita dopo partita, senza guardare troppo a ciò che fanno gli altri. Un approccio pragmatico che mira a costruire risultati concreti piuttosto che alimentare discussioni sterili.