News Milan – Pellegatti smentisce tutti: “Acquisti da escludere”

In questi giorni il mercato sembra essere più incandescente che mai. Soprattutto in orbita Milan, i giornali rilanciano numerose candidature di top player dagli ingaggi faraonici, ma dal cartellino non esorbitante. Sicuramente Maldini, dopo l'addio di Calhanoglu, vuole regalare alla piazza un nome di grido. Alcune trattative potrebbero anche rivelarsi fattibili, altre sembrerebbero essere solo suggestioni. Carlo Pellegatti non ha dubbi, in particolare su due notizie uscite proprio in queste ore<<<