News Milan | Pedullà non nega nulla: “Pure il Milan lo sta trattando”

Mentre i tifosi rimangono con il fiato sospeso per un sogno che domenica prossima potrebbe avverarsi dopo ben 11 anni, la dirigenza del Milan non si concede pause.

Maldini e Massara continuano a lavorare per il mercato del futuro. Accontentarsi del valore attuale della squadra sarebbe da società mediocre ed il club meneghino vuole tornare a primeggiare su tutte anche in Europa.

Ecco spiegato il fermento presso casa Milan, le telefonate, gli incontri segreti. Insomma, il Diavolo è più che mai attivo con i suoi vertici per potenziare l'ottimo organico a disposizione di Pioli. Alfredo Pedullà ha confermato poco fa una notizia che in pochi avevano sottolineato, forse perché in pochi ci credevano<<<