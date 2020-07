Milan-Parma, la moviola: direzione senza sbavature di Irrati

Milan-Parma, la moviola

MILANO – La moviola di Milan-Parma, sfida valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A e terminata 3 a 1 per i rossoneri, è stata arbitrata dal sig. Irrati di Pistoia.

Gara tutto sommato tranquilla per Irrati e per il Var; tre gli ammoniti: Conti per il Milan, Darmian e Grassi per il Parma entrambi diffidati, senza nessun analisi da proporre. Unico episodio dubbio è il rigore chiesto da Ibrahimovic nel primo tempo per fallo di Darmian su di lui: dopo controllo al VAR, Irrati fischia fuorigioco e la scelta è corretta.