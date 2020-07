Milan-Parma, Calhanoglu: “Vogliamo chiudere con più punti possibili”

Milan-Parma, parla Calhanoglu

MILANO – Hakan Calhanoglu, numero 10 turco rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Milan-Parma: "E' un gran momento per tutti noi, dopo il lockdown siamo tornati bene, ci siamo allenati e preparati al meglio. Ci siamo preparati per vincere queste gare, mancano cinque partite, vogliamo chiudere con più punti possibili".