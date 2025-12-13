Milan, è scattata l’ora dei rinnovi: in cinque verso il prolungamento

Milan al lavoro sui rinnovi: Maignan, Tomori, Saelemaekers, Pulisic e Loftus-Cheek i nomi sul tavolo per consolidare la base del nuovo ciclo.

In casa Milan, oltre al mercato in entrata, si tiene d’occhio anche il capitolo rinnovi. Ora che il club ha ritrovato certezze e solidità, grazie anche all’arrivo di Tare e Allegri, sembra essersi aperto un nuovo ciclo. Niente ennesima rivoluzione dunque: quando le cose funzionano, serve è confermare ciò che va bene e usarlo come base su cui costruire. Il Milan una base solida ce l’ha già e in questo momento il tema da approfondire riguarda proprio i giocatori con quei contratti più vicini alla scadenza.

Il caso più delicato è quello di Maignan: il suo accordo scade a giugno 2026 e, se qualche mese fa si parlava di rinnovo quasi impossibile, oggi lo scenario è cambiato. Nonostante il gelo creatosi tra il portiere e la società nel finale della scorsa stagione, si sono ricreati i presupposti per andare avanti insieme. La situazione resta ancora incerta, ma ad oggi delle possibilità concrete ci sono. Maignan è il piano A per la porta del Milan anche in ottica futura, non solo nel presente. Eventuali sostituti verranno valutati solo in caso di mancato accordo, non prima.

Tomori, Saelemaekers e gli altri casi aperti

Per quanto riguarda gli altri quattro giocatori presi in esame, sono tutti accomunati da una scadenza fissata a giugno 2027. Non c’è quindi un’urgenza assoluta, ma i dialoghi sono già iniziati. Partiamo da Tomori e Saelemaekers, per cui c’è grande ottimismo.

Tomori è tornato a buoni livelli dopo un paio di stagioni opache e c’è la volontà da entrambe le parti di proseguire insieme. Grosso modo alle stesse cifre, sui 3,5 milioni netti, con un prolungamento almeno fino al 2029. Anche per Saelemaekers la trattativa è a buon punto, ma in questo caso con un adeguamento dell’ingaggio: il belga, da quando è tornato al Milan dopo due anni di prestito, si sta affermando sempre di più come un punto fermo. Il suo stipendio attuale è di circa 1,3 milioni netti all’anno e potrebbe salire fino a 3, con rinnovo fino al 2029 o 2030.

Un altro nome, che possiamo definire cruciale, è quello di Pulisic. Anche per lui c’è fiducia nel poter arrivare ad un prolungamento: al momento è uno dei top player del Milan, se non il top assoluto, i numeri dicono questo ma non solo quelli. Proprio per questo il suo entourage potrebbe chiedere un aumento importante dell’ingaggio oltre al rinnovo: dagli attuali 4,5 milioni si potrebbe salire almeno a 5, se non addirittura a 6, per evitare l’assalto di altri club.

Infine Loftus-Cheek. I dialoghi per il suo rinnovo non sono avanzati come quelli degli altri, ma c’è comunque l’intenzione di non perderlo, o quantomeno di non lasciarlo andare a parametro zero. L’inglese percepisce già uno stipendio importante, intorno ai 4 milioni, e se dovesse offrire maggiori garanzie dal punto di vista fisico, fin qui un po’ mancate, anche per lui il rinnovo non dovrebbe rappresentare un problema.

Se tutto andrà come previsto, nei prossimi mesi potrebbero arrivare diverse firme in rapida successione.